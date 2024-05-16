Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт

Китай готов поддерживать с президентом России Владимиром Путиным тесный контакт для развития стабильных отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече двух лидеров, передает агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул важность совместно определять направление развития китайско-российских отношений. Он анонсировал наступление новой эпохи достижения долгосрочных перспектив.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России. Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Лидеры двух стран на закрытой встрече обсудили Украину.

В ходе продолжающегося визита в Китай Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.