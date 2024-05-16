В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали семь человек

Семь человек получили ранения в результате обстрела нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В заявлении отмечается, что днем 16 мая бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка. Атаку зафиксировали в 15:55 (совпадает с мск). В результате пострадали шесть человек, которые в момент обстрела находились около остановки общественного транспорта «Школа №106» на улице Петровского.

По данным представительства региона, четверых из них спасти не удалось. Речь идет о женщинах 1952, 1961, 1980 и 1986 годов рождения.

«Ранения различной степени тяжести получили ребенок — девочка 2018 года рождения <...> и мужчина 1987 года рождения», — уточняется в публикации.

Кроме того, обстрелу подвергся населенный пункт Старомихайловка. Здесь пострадал мужчина 1952 года рождения, который во время атаки находился на улице Шевченко.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве ДНР.

Ранее украинские войска при помощи дрона сбросили взрывное устройство на поселок Новотроицкое в ДНР.