Двух девушек будут судить за поцелуй в воронежском баре, попавший на видео

В Воронеже две девушки поцеловались в баре, после проверки на них составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Видео из бара «Доски» опубликовал еще 3 марта Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Один из подписчиков канала записал ночью на камеру поцелуй двух девушек и попросил председателя СК России Александра Бастрыкина посмотреть ролик и привлечь к ответственности не только героинь, но и руководство заведения.

«Официальное обращение к главе Следственного комитета России Бастрыкину с просьбой провести проверку, установить личности трех девушек и привлечь к ответственности руководство бара, охрану, которая наслаждалась зрелищем и отказалась пресекать все это, и самих девушек...Это могли видеть несовершеннолетние», — потребовал свидетель непристойного поведения.

16 мая стало известно, что девушки 23 и 25 лет, поцелуй которых попал на видео, ответят за него в суде. Им грозит административный штраф до 100 тыс. рублей.

Также сегодня выяснилось, что бар «Доски» на Плехановской улице, в котором был снят ролик, больше не работает. Тем не менее в администрации заведения сообщили журналистам, что собираются продолжить работу в «обновленном формате»‎ после запланированного ремонта.

Ранее полицейские заставили извиниться девушек, поцеловавшихся в краснодарской пиццерии.