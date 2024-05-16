Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двух девушек будут судить за поцелуй в воронежском баре, попавший на видео

В Воронеже закрылся бар, в котором в марте поцеловались две девушки

В Воронеже две девушки поцеловались в баре, после проверки на них составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Видео из бара «Доски» опубликовал еще 3 марта Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Один из подписчиков канала записал ночью на камеру поцелуй двух девушек и попросил председателя СК России Александра Бастрыкина посмотреть ролик и привлечь к ответственности не только героинь, но и руководство заведения.

«Официальное обращение к главе Следственного комитета России Бастрыкину с просьбой провести проверку, установить личности трех девушек и привлечь к ответственности руководство бара, охрану, которая наслаждалась зрелищем и отказалась пресекать все это, и самих девушек...Это могли видеть несовершеннолетние», — потребовал свидетель непристойного поведения.

16 мая стало известно, что девушки 23 и 25 лет, поцелуй которых попал на видео, ответят за него в суде. Им грозит административный штраф до 100 тыс. рублей.

Также сегодня выяснилось, что бар «Доски» на Плехановской улице, в котором был снят ролик, больше не работает. Тем не менее в администрации заведения сообщили журналистам, что собираются продолжить работу в «обновленном формате»‎ после запланированного ремонта.

Ранее полицейские заставили извиниться девушек, поцеловавшихся в краснодарской пиццерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами