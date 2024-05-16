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Полицейского уволили за участие в съемке эротического ролика для OnlyFans

В США полицейский снялся в эротическом видео и лишился работы

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В США департамент полиции уволил офицера, который снялся в порноролике в своей форме. Об этом сообщает Fox News.

Видео, из-за которого полицейского уволили, было недавно опубликовано на платформе OnlyFans. В нем мужчина в полицейской форме представился как «офицер Джонсон». Он заявил героине ролика, что она превысила скорость, и попросил ее предъявить права.

После этого женщина обнажила свою грудь и предложила мужчине потрогать ее, затем полицейский и автомобилистка занялись сексом. При этом лицо мужчины было намеренно скрыто, но в кадр попала полицейская нашивка MNPD — департамента полиции Нашвилла, штат Теннесси.

Впоследствии в полиции города подтвердили, что правоохранитель лишился работы из-за съемки в указанном видео. По словам представителя департамента, этим поступком он продемонстрировал неуважением к своим коллегам.

Ранее учительница уволилась после скандала из-за ее аккаунта на OnlyFans и увеличила доход.

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