Клинтон поделилась с Байденом секретом победы на выборах

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала экс-вице-президенту США Джо Байдену совет для победы на предстоящих выборах главы государства. Соответствующее заявление она сделала на телеканале Showtime.

Она отметила, что в день выборов результаты голосования могут показать небольшой перевес в сторону Трампа.

Политик добавила, что Байдену стоит сразу выразить несогласие в случае проигрыша на выборах. По ее мнению, избирательный процесс может затянуться.

«Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», — подчеркнула Клинтон.

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