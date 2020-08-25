Володин допустил иностранную провокацию в ситуации с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным могла быть спровоцирована западными государствами, передает ТАСС.

По его словам, якобы отравление блогера может быть провокацией со стороны Евросоюза.

Володин допустил, что ЕС таким образом хочет обвинить Россию и помешать ей препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

Он также отметил, что инцидент с Навальным произошел после президентских выборов в Белоруссии, когда «страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела» республики.

Госдума проверит происшествие с оппозиционером на предмет провокации западных стран, заверил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «пустым шумом» обвинения в адрес российских властей по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.