Стало известно о разработке в РФ системы ПРО следующего поколения

В России ведутся работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны (ПРО) с новыми системами вооружений. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на главного конструктора командного пункта системы ПРО (его имя не называется, — «Газета.Ru»).

«Абсолютно да. Есть идеи, как говорится, как продолжить. Как придать системе новое, скажем так, развитие. Использовать новые образцы вооружения», — сказал он.

По его словам, все это находится в стадии проработки.

«Мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы», — отметил он.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон после удара Ирана по Израилю ведет работу над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) в ближневосточном регионе. По словам Салливана, Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) работает над тем, чтобы укрепить и расширить интегрированные системы ПРО и ПВО.

Ранее США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты.