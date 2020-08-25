Член КС оппозиции Белоруссии Дылевский арестован

Заводской суд Минска арестовал на десять дней члена Координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского за организацию несанкционированных протестов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчине предъявили обвинение по статье 23.34 КоАП Белоруссии — «Нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий».

По данным следствия, Дылевский 24 августа провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной Минского тракторного завода, а также призывал людей к забастовке и «публично обсуждал работу органов государственной власти».

Сам Дылевский вину не признал, заявив, что всего лишь общался со своими друзьями.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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