Замгоссекретаря США Биган и Лавров обсудили ситуацию с Навальным

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уделил внимание произошедшему с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

Замгоссекретаря выразил обеспокоенность в связи с состоянием госпитализированного Навального и влиянием на российское общество слухов о его интоксикации, указано в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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