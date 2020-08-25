Асад поручил премьеру сформировать новое правительство Сирии

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Президент Сирии Башар Асад поручил премьер-министру страны Хусейну Арнусу сформировать новый состав правительства, сообщается на странице сирийской администрации в Facebook.

«Президент Асад издал указ о формировании нового правительства Сирии Хусейном Арнусом», – указано в сообщении.

Хусейн Арнус был назначен на пост премьер-министра Сирии в июле текущего года, его предшественника глава государства отправил в отставку.

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