В СБ РФ ответили на обвинения в «краже» данных о вакцине от COVID «русскими хакерами»

Обвинения в том, что «российские хакеры» пытались получить доступ к информации о разработке вакцины от коронавируса нового типа, демонстрирует предвзятую риторику западных стран по отношению к России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Аргументами и фактам».

Зарубежные страны «пытаются приписать» России попытки добыть информацию о вакцине, уверен Храмов. Он также отметил, что аналогичным примером «тенденциозной риторики» является шумиха об атаках на задействованные с борьбе с COVID-19 объекты здравоохранения Чехии.

Ранее Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

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