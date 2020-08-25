Байден обещает регулярно проверяться на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат на пост вице-президента Камала Харрис дали обещание регулярно проверяться на коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя избирательной кампании Эндрю Бейтса.

Бейтс также отметил, что избирательный штаб оперативно сообщит СМИ и общественности, если у Байдена или Харрис будет обнаружен коронавирус.

С начала пандемии в мире от болезни скончались 810 051, выздоровели — 15 175 056.

При этом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 5 728 363 (число жертв — 177 065, вылечившихся — 1 997 782), на втором месте оказалась Бразилия — 3 605 783 зараженных (умерших — 114 744, вылечившихся — 2 948 815), на третьем — Индия с 3 106 348 заболевшими (умерших — 57 542, выздоровевших — 2 338 035).

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