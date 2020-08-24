Песков о высылке российского дипломата из Австрии: будет отвечено

В Кремле заявили, что российская сторона ответит на высылку дипломата России из Австрии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Так или иначе, конечно, будет отвечено», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер сообщила о высылке дипломата из России. По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.

В посольстве России в Австрии подчеркнули, что Москва зеркально отреагирует на высылку российского дипломата.

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