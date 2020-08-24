Песков о высылке российского дипломата из Австрии: будет отвечено
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Кремле заявили, что российская сторона ответит на высылку дипломата России из Австрии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Так или иначе, конечно, будет отвечено», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер сообщила о высылке дипломата из России. По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.
В посольстве России в Австрии подчеркнули, что Москва зеркально отреагирует на высылку российского дипломата.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Австрия высылает из страны российского дипломата
— Москва зеркально отреагирует на высылку из Австрии российского дипломата