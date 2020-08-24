Встреча глав МИД «нормандской четверки» может пройти в сентябре

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для того чтобы мы встретились в нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все привлеченные стороны понимают, что нам нужно встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения», — сказал он на пресс-конференции конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Маас добавил, что в ходе встречи могут обсуждаться «формула Штайнмайера», вопрос проведения выборов в Донбассе, а также процесс передачи полномочий на границе.

В «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «Нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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