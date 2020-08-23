Пресс-секретарь Лукашенко: митингующие пытались штурмовать Дворец независимости

Протестующие у Дворца независимости в Минске пытались штурмовать здание, где находился президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Об этом пишет ТАСС.

«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во Дворце», — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь добавила, что протестующим не хватило смелости, и они побежали.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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