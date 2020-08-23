Лукашенко пообещал силовикам «разобраться» с протестующими

Белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал им «разобраться» с протестующими. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул первого».

«Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся», — сказал Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов встретили главу государства аплодисментами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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