Лавров одобрил идею Лукашенко изменить Конституцию республики
Россия считает перспективной идею президента Белоруссии Александра Лукашенко реформировать Конституцию страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе — важнейшее предложение — диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — сказал Лавров.
Ранее Лукашенко заявил, что если повторные выборы и состоятся, то после принятия новой конституции. «Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — сказал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).
По словам президента Белоруссии, замена главного закона страны произойдет путем референдума, так как и ранее этот процесс происходил подобным образом. «И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — пообещал он.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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