Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

Американская сторона с нетерпением ожидает этих важных переговоров, отметил Эллиот.

Вашингтон надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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