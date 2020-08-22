В Белоруссии заявили, что кандидат от оппозиции пока не определен

Бывший глава минкультуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что кандидат от оппозиции к следующим выборам в стране пока не определен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что до выборов необходимо прежде всего разобраться с ситуациями насилия в отношении участников акций протеста.

Кроме того, по его словам, необходимо дождаться рассмотрения Верховным судом страны жалоб на проведенные ранее выборы.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — подчеркнул Латушко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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