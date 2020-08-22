Reuters: Замглавы Госдепа посетит Россию для обсуждения кризиса в Белоруссии

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни отправится в Москву и Вильнюс для обсуждения политического кризиса в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, в первую очередь Биган намерен посетить Россию. Точная дата его визита не называется.

Позже дипломат направиться в Литву, где в настоящее время находится одна из лидеров белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

США, Евросоюз и ряд других государств не признали итоги голосования в стране.

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