Лавров призвал Киев «перестать морочить всем голову»

Украинским властям «пора перестать морочить всем голову», придумывая поводы не выполнять обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

По словам Лаврова, конституционное закрепление особого статуса Донбасса является ключом к урегулированию кризиса на Украине и решению существующих проблем.

Министр напомнил, что на саммите нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский поддержал договоренность о том, что Киеву, Донецку и Луганску необходимо согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса в соответствии с минскими соглашениями.

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