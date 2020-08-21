Лавров призвал Киев «перестать морочить всем голову»
Украинским властям «пора перестать морочить всем голову», придумывая поводы не выполнять обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».
По словам Лаврова, конституционное закрепление особого статуса Донбасса является ключом к урегулированию кризиса на Украине и решению существующих проблем.
Министр напомнил, что на саммите нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский поддержал договоренность о том, что Киеву, Донецку и Луганску необходимо согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса в соответствии с минскими соглашениями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина может сделать на Донбассе свободную экономическую зону
— Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса
— Кравчук: Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера» по Донбассу