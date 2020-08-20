Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Опозиционный Координационный совет (КС) Белоруссии заявил о расширении своего состава. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее генпрокуратура Белоруссии из-за создания КС открыла дело по статье, которая предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что КС занимается деятельностью, которая направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В КС позже сообщили, что скроют список участников совета.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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