Координационный совет Белоруссии требует встречи с КГБ
Оппозиционный Координационный совет (КС) Белоруссии направил в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД республики требование о проведении срочной встречи. Об этом сообщает «Интерфакс».
«20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции (совета)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что КС также принял решение о расширении своего состава для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса.
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