В Белоруссии сообщили о выходе ряда граждан из КС оппозиции

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что ряд граждан изъявил желание выйти из ранее созданного оппозицией Координационного совета. Об этом информирует РИА «Новости».

По его словам, белорусы поняли незаконность своих действий.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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