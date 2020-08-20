Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры с оппозицией в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции, так как бы это стало вмешательством во внутренние дела Минска, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если Россия начнет вести разговор с оппозицией – это и будет вмешательство во внутренние дела», — сказал пресс-секретарь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Позже страны Евросоюза отказались признавать итоги выборов в республике и заявили о введении санкций против причастных к фальсификациям и насилию над протестующими.

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