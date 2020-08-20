МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен в стране без революции

Белорусский МИД считает, что республике необходимы перемены, однако они не должны происходить путем революции во избежание жертв, сообщает ТАСС.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает, но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше», — говорится в заявлении министерства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

— У посольства Белоруссии в Москве задержаны четыре человека

— Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией