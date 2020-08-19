Лукашенко: программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя программу оппозиции — так называемой «черной сотни», — заявил, что она толкает республику к столкновению с россиянами, передает «БелТА».

Такое заявление глава государства сделал по итогам заседания Совбеза страны, в ходе которого он также дал поручение СМИ. По словам Лукашенко, им нужно сообщать людям, что программы «черной сотни» — «путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

«Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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