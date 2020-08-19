Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом. Его объявили «персоной нон грата», сообщает NRK.
Утверждается, что дипломат из РФ встречался с норвежским шпионом. Притом МИД решил пока не публиковать имя человека, однако известно, что он работал в торговом отделе посольства России.
Начальник отдела коммуникаций МИДа Трюде Маасейде сообщил, что посол был вызван в МИД по данному инциденту и проинформирован.
«Он [обвиняемый дипломат] совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом», — сказал Маасейде.
У российского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
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