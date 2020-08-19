Тихановская призвала Евросоюз поддержать «пробуждение» Белоруссии

Светлана Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и поддержать «пробуждение» страны. Соответствующее видеообращение она опубликовала на YouTube-портале.

Она заявила, что результаты голосования являются сфальсифицированными, а вновь избранный президент Александр Лукашенко «потерял всякую легитимность» в глазах белорусов и всех стран.

Тихановская также сказала, что предложила создать Национальный координационный совет Белоруссии для «мирной передачи власти» в стране. Он должен поспособствовать проведению новых честных и демократических президентских выборов с участием международных наблюденией.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.