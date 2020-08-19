Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров Европы не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа. Видеообращение опубликовано на YouTube-портале.

Экс-кандидат назвала результаты выборов сфальсифицированными.

Тихановская заявила, что она инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии для «мирной передачи власти» в стране. Он должен возглавить процесс мирной передачи власти через диалог.

По ее словам, «совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением».

Также экс-кандидат призвала европейских лидеров уважать принципы международного права, суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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