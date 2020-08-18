Путин и глава Евросоюза не хотят конфронтационного сценария в Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе диалога политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

Стороны выразили заинтересованность в том, чтобы конфронтационный вариант развития событий не был допущен.

Россия также проявила озабоченность из-за попыток иностранных государств дестабилизировать ситуацию в Белоруссию и оказать на власти страны давление.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Польша начала принимать желающих покинуть Белоруссию граждан республики

— Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

— Трамп анонсировал разговор с Россией по поводу Белоруссии