Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии после выписки из стационара

Телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

86-летний Дроздов, по данным издания, сам обратился в стационар около недели назад для планового лечения, после чего врачи обследовали его и провели цикл гормонотерапии.

Сейчас, уточняет издание, состояние легендарного ведущего стабильно, однако он физически слаб и соблюдает постельный режим.

По словам супруги Дроздова Татьяны Петровны, сейчас они вместе с мужем уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Жена отметила, что, несмотря на слабость, Дроздов помогает ей в огороде по мере сил: супруги высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец, ухаживают за яблоней, сливой и вишней.

Накануне Дроздов признался, что планирует поездку на Дальний Восток.

Дроздов собирается навестить своего «крестника»-леопарда. Животное находится в национальном парке «Земля Леопарда». Телеведущий объяснил, что ему предложили стать хранителем хищника, на что он согласился. У биолога есть соответствующий сертификат и оттиск лапы зверя.

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