Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии после выписки из стационара

Shot: телеведущий Дроздов уехал на дачу после выписки из больницы

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

86-летний Дроздов, по данным издания, сам обратился в стационар около недели назад для планового лечения, после чего врачи обследовали его и провели цикл гормонотерапии.

Сейчас, уточняет издание, состояние легендарного ведущего стабильно, однако он физически слаб и соблюдает постельный режим.

По словам супруги Дроздова Татьяны Петровны, сейчас они вместе с мужем уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Жена отметила, что, несмотря на слабость, Дроздов помогает ей в огороде по мере сил: супруги высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец, ухаживают за яблоней, сливой и вишней.

Накануне Дроздов признался, что планирует поездку на Дальний Восток.

Дроздов собирается навестить своего «крестника»-леопарда. Животное находится в национальном парке «Земля Леопарда». Телеведущий объяснил, что ему предложили стать хранителем хищника, на что он согласился. У биолога есть соответствующий сертификат и оттиск лапы зверя.

Ранее Бьянка рассказала о планах сделать пластику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами