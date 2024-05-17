Песков: торговля между РФ и Китаем продолжит избавляться от доллара

Торговый обмен между РФ и Китаем на 90% осуществляется в юанях и рублях, и процесс избавления от доллара будет продолжаться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал в интервью телеканалу «Известия».

По словам Пескова, большая часть торговли между Россией и Китаем идет в юанях, меньшая — в рублях.

«Этот процесс дедолларизации будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Китай внес большой вклад в развитие российских регионов, находящихся на границе с КНР, и добавил, что у двух стран есть много сфер для сотрудничества, и такое взаимодействие сулит большую выгоду обеим сторонам.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает сегодня связи с Китаем. Он обратил внимание, что более 300 городов и муниципалитетов РФ и КНР стали побратимами.

Ранее Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией.