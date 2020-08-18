Трамп анонсировал разговор с Россией по поводу Белоруссии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона поговорит с Россией о ситуации в Белоруссии, передает Reuters.

Говоря о происходящем в Белоруссии, глава государства заявил, что в республике «недостаточно демократии». Притом он считает, что протесты там выглядели мирными.

«В Белоруссии, кажется, мирные протесты, в отличие от наших, в США. Я поддерживаю демократию», — добавил Трамп.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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