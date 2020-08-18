Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме обратился к протестующим. Послание опубликовал портал tut.by.

«Вчера, учитывая, что людьми, которые в сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к минздраву и задать вопросы..., я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — говорится в письме.

Караник добавил, что даже не может описать происходящее у минздрава, где врачи «были далеко не в большинстве».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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