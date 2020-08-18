Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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