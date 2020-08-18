Британия сохранит санкции ЕС против Минска после окончания переходного периода Brexit

Лондон оставит в силе санкции Евросоюза, действующие против Белоруссии, когда завершится переходный период Британии после Brexit в конце 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Соединенное Королевство сохранит действующие санкции ЕС в отношении Белоруссии в качестве собственных санкций после окончания переходного периода после Brexit», — сказала представитель британского премьера.

Как известно, переходный период после выхода Британии из состава ЕС закончится 31 декабря 2020 года.