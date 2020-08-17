Лукашенко пригрозил бастующим рабочим реакцией Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва попытается воспользоваться нестабильной ситуацией в республике в случае проведения новых выборов, сообщает «Интерфакс».

«Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева. Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?» — сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.

Он также пообещал рабочим встретиться с ними в январе, чтоб они высказались, «что надо сделать» президенту.

Сотрудники завода намерены продолжать забастовку, несмотря на увещевания Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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