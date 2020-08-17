В Белоруссии оппозиция заявила в Генпрокуратуру о насилии против протестующих

В Белоруссии оппозиция подала заявление в Генеральную прокуратуру по факту насилия против протестующих, сообщил адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, пишет ТАСС.

«Только что подали заявление в генпрокуратуру республики с требованием провести проверки по фактам смерти мирных протестующих и применения физического насилия», — сказал Салей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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