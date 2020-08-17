Великобритания не признает результаты президентских выборов в Белоруссии

Власти Великобритании отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

В британском ведомстве назвали выборы в республике сфальсифицированными и призвали при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование «многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Начало конца»: как прошел восьмой день белорусского протеста

— Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

— Захарова обвинила Макрона в лицемерии из-за слов про Белоруссию