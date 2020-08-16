Евросоюз выразил поддержку протестующим в Белоруссии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые протестуют против нарушения властями страны прав человека и основных свобод. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что в воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали «освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов».

«ЕС поддерживает белорусский народ», — написал Боррель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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