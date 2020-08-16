Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост

Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба оппозиции Мария Колесникова призвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко уйти со своего поста. Такое заявление она сделала в Минске на марше «За свободу!», видео с акции выложил Youtube-канал издания Tut.by.

«Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку!» — сказала Колесникова.

По ее словам, протестующие требуют немедленно остановить насилие.

Политик отметила, что «26 лет кошмара» в стране должны закончится.

«Он (Лукашенко. — прим. ред.) утопил страну в насилии. Это не должно продолжаться», — заявила Колесникова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.