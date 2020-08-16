Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном... Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном...
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба оппозиции Мария Колесникова призвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко уйти со своего поста. Такое заявление она сделала в Минске на марше «За свободу!», видео с акции выложил Youtube-канал издания Tut.by.

«Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку!» — сказала Колесникова.

По ее словам, протестующие требуют немедленно остановить насилие.

Политик отметила, что «26 лет кошмара» в стране должны закончится.

«Он (Лукашенко. — прим. ред.) утопил страну в насилии. Это не должно продолжаться», — заявила Колесникова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.