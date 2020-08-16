Лукашенко рассказал Путину о ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели очередной телефонный разговор о ситуации в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», – указано в сообщении.

Стороны подчеркнули, что нельзя допустить, чтобы сложившимися проблемами воспользовались «деструктивные силы», стремящиеся навредить сотрудничеству России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Лукашенко уверены, что возникшие в Белоруссии проблемы скоро разрешатся

— Лукашенко: страну мы никому не отдадим

— Лукашенко: Путин окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии