Мишустин представит Путину инициативы жителей Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен доложить президенту Владимиру Путину об инициативах, которые ему представили граждане во время своей рабочей поездки по регионам Дальнего Востока, сообщает ТАСС.

«Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту России <...> За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами», — заявил премьер.

Он добавил, что президент рассматривает развитие Дальнего Востока как один из важнейших приоритетов госполитики РФ.

За время командировки, которая длилась с 13 по 18 августа, Мишустин посетил Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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