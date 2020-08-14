Лукашенко заявил, что не может критиковать действия силовиков на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может предъявить претензии к действиям силовиков на протестных акциях в Белоруссии, так как они сами являются пострадавшей стороной, пишет БелТА.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было <...> Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан)», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «все понимают», кому выгодны протесты в Белоруссии: в стране дестабилизируют обстановку провокаторы из России, Украины, Голландии и Польши, а протестующим следовало бы сидеть дома и «не высовываться».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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