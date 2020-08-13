Москва заявила о беспрецедентном давлении на власти Белоруссии извне
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии, передает РИА «Новости».
Целью данного вмешательства Захарова назвала раскол общества и дестабилизацию ситуации в стране.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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