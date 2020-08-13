Москва заявила о беспрецедентном давлении на власти Белоруссии извне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии, передает РИА «Новости».

Целью данного вмешательства Захарова назвала раскол общества и дестабилизацию ситуации в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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