Премьер Латвии созывает внеочередное заседание кабмина из-за ситуации в Белоруссии

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил о решении созвать внеочередное заседание правительства, посвященное ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Заседание запланировано на 10 часов понедельника, 17 августа.

«Заслушаем доклад главы МИД Эдгара Ринкевича и примем решение о дальнейших действиях», — глава латвийского правительства.

По словам Кариньша, Рига поддерживает желание народа Белоруссии жить в свободной и демократической стране.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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