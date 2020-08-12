Источник: задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться домой в ближайшие дни

Задержанные под Минском россияне могут вернуться на родину в ближайшее время, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», — сказал источник.

По его словам, россияне вернутся домой на самолете.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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