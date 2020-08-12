Путин и Макрон обсудили Белоруссию
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, пишет пресс-служба Кремя.
Как сообщается, разговор прошел по инициативе французской стороны.
«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в тексте.
Детали беседы не уточняются.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава МИД Литвы рассказал, какой выбор поставили перед Тихановской в Белоруссии
— Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков
— Глава МВД Белоруссии взял под личный контроль журналистов, пишущих о протестах