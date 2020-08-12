Путин и Макрон обсудили Белоруссию

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, пишет пресс-служба Кремя.

Как сообщается, разговор прошел по инициативе французской стороны.

«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в тексте.

Детали беседы не уточняются.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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