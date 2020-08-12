Власти ФРГ заявили о «волне репрессий» против протестующих в Белоруссии

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что голосование в Белоруссии не соответствовало даже минимальным стандартам демократических выборов и призвал прекратить насилие в отношении протестующих, сообщает ТАСС.

«Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населенных пунктах Белоруссии. Это настоящая волна репрессий», — сказал Зайберт.

По его мнению, голосование в стране не соответствовало даже «минимальным стандартам демократических выборов».

Зайберт добавил, что в настоящее время власти Евросоюза изучают вопрос введения санкций против тех, кто отдавал приказы на жестокое подавление протеста.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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